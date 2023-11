Število zastrupljenih z gazirano pijačo narašča: če jo zaužijete, je ne skušajte redčiti z vodo

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je potrdil, da so v sredo zabeležili še več primerov zastrupitve s pijačo. »Imamo še nekaj primerov, vsi so lažje poškodovani,« je dejal in dodal, da je še odprto vprašanje, ali gre za poškodbe zaradi kemijske spojine, reakcijo ali kakšno drugo patološko stanje. Kljub temu da se število poškodovanih veča iz dneva v dan, pravi, da je situacija pod kontrolo in da ni potrebe po paniki.

Zdravnik v zagrebškem kliničnem centru Tomislav Bradić je dejal, da če pride do zaužitja zastrupljene pijače, je treba takoj prenehati z uživanjem pijače. Pojasni še, naj se pijače ne skuša redčiti, saj se s tem poveča volumen in lahko pride do poslabšanja stanja, aspiracije in razvoja poškodb dihal.

Opozori še, naj zastrupljeni ne poskušajo nevtralizirati snovi s sodo ali podobnimi sredstvi, saj lahko to privede do ekstremne reakcije. Bradić odsvetuje uživanje gaziranih pijač, saj se v tem trenutku ne ve, katere so varne in katere ne.

V hrvaški izpostavi Coca Cole so potrdili 'osamljen primer' zdravstvenih težav po požirku njihove vode. FOTO: Coca-cola.com

Hrvaški N1 še poroča, da so medtem policisti in kriminalisti obiskali zagrebško naravoslovno-tehnično fakulteto, na kateri naj bi v prodajnem avtomatu mladenič kupil sporno gazirano pijačo. Prvi primer se je sicer pojavil na Reki, druga dva primera pa so zabeležili v Zagrebu. Šlo naj bi za zastrušitev s pijačo Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml in coca-cola. Več o primerih naj bi razkrili na današnji novinarski konferenci.