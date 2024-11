Srhljivi posnetki: potniki bežijo, potem ko se je letalo vnelo na pisti v Antaliji (VIDEO)

Motor ruskega potniškega letala se je v nedeljo po pristanku na letališču v Antaliji na jugu Turčije vnel, je sporočilo turško Ministrstvo za promet.

Ministrstvo je navedlo, da bo letališče za pristanke drugih letal zaprto do tretje ure po lokalnem času, dokler letalo ne bo odstranjeno s pristajalne steze. Vseh 89 potnikov in šest članov posadke so varno evakuirali iz potniškega letala Suhoj Superjet s 100 sedeži, ki je priletelo iz ruskega črnomorskega letovišča Soči, je še sporočilo ministrstvo, poročajo tuji mediji.

Na videoposnetku, ki ga je novičarski portal Airport Haber delil na družbenih omrežjih, je mogoče videti ekipe za izredne razmere na prizorišču požara, medtem ko so plameni in dim bruhali iz motorja letala.