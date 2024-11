Srečali sta se najvišja in najnižja ženska

V prestižnem hotelu Savoy v Londonu sta se srečali najvišja in najnižja ženska na svetu, Rumeysa Gelgi in Jyoti Amge. Razlika med njima znaša kar 152,36 centimetra. Rumeysa, ki meri 215,16 centimetra, in Jyoti, visoka le 62,8 centimetra, sta kljub ogromni razliki v višini hitro našli skupne točke, denimo ličila, nego, nakit in urejanje nohtov, ter uživali v druženju. »Bilo je težko vzpostaviti očesni stik zaradi razlike v višini, vendar je bilo srečanje čudovito,« je dejala Gelgijeva, Amgejeva pa je pristavila, da je zelo srečna, da je spoznala kolegico rekorderko.

Čajanko so organizirali ob 20. obletnici Guinnessove knjige rekordov, udeležil se je je tudi njen glavni urednik Craig Glenday. Najvišja in najnižja ženska sta ob tej priložnosti prejeli posebna certifikata. Postali sta ikoni knjige, ta naziv je nova kategorija, ki so jo uvedli za izdajo 2025.

Ugotovili sta, da so jima všeč podobne stvari. FOTOGRAFIJI: Profimedia

Oblikovalka spletnih strani Rumeysa Gelgi, rojena v Turčiji, je tako visoka zaradi redkega weaverjevega sindroma. Nima le rekorda najvišje, je tudi lastnica največjih dlani med ženskami (24,93 centimetra) in najdaljšega hrbta med ženskami (59,90 centimetra). Nastopila je v dokumentarcu Guinnessove knjige rekordov z naslovom Rumeysa: Walking Tall, v katerem potuje po ZDA in se srečuje z drugimi rekorderji.

Jyoti Amge se je rodila v Indiji, njena višina je posledica ahondroplazije, genetske motnje, ki vpliva na rast kosti. Nastopila je v priljubljeni seriji American Horror Story: Freak Show v vlogi Ma Petite, kar pomeni, da je uradno tudi najnižja igralka vseh časov, so povedali pri Guinnessovi knjigi rekordov. Je redna gostja italijanske televizijske oddaje Lo Show Dei Record. Obe se trudita ozaveščati ljudi o svojem zdravstvenem stanju ter spodbujati pozitiven odnos do drugačnosti.