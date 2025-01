Splitska restavracija za zaščito hobotnic: inteligentna bitja umikajo z jedilnika

Čeprav so hobotnice izjemno okusne in pogosto na krožnikih, tudi pri tistih, ki niso ravno ljubitelji morske hrane, se je priljubljena splitska restavracija odločila, da z jedilnika umika vse jedi, ki vsebujejo hobotnico. Kot so pojasnili, so ključnega pomena za vzdrževanje ravnovesja Jadranskega morja, poleg tega pa izjemno inteligentne.

»Hobotnice so ključnega pomena za vzdrževanje ravnovesja Jadranskega morja, saj uravnavajo število morskih invazivnih vrst ter ohranjajo morski ekosistem. Zato smo se odločili, da bomo kot del podpore izboljšanju morskega ekosistema v Jadranu hobotnice odstranili z jedilnega lista v restavraciji,« je na družbenem omrežju sporočila restavracija Corto Maltese.

Preživele so dinozavre, razmišljajo z lovkami, imajo čustva in se lahko naučijo skoraj vsega, kar jim pokažeš.

Zapisali so še, da jim je njihov glavni kuhar pojasnil, da so hobotnice zelo inteligentne živali. »Morda niste vedeli, a so inteligentna bitja, sposobna reševati zapletene probleme in celo uporabljati orodje,« poudarjajo.

Kažejo čustva, sposobne načrtovati

Ekipa strokovnjakov je pred leti preučila več kot 300 znanstvenih študij, ki potrjujejo, da hobotnice kažejo čustva – od veselja in vznemirjenja do žalosti in bolečine. Čeprav živijo le leto ali dve, imajo dobro sposobnost načrtovanja. Tako kot sesalci lahko svoj plen shranijo za kasneje, hrano skrijejo v školjke ali luknje in jih zaprejo s kamni. Poleg tega znajo odviti pokrovček s plastenke ali odpreti škatlo, v kateri je hrana. Odlično se odrežejo tudi na testih spomina, ločijo med različnimi ljudmi, tudi ko so enako oblečeni.

Igrive so in radovedne, niso pa družabne. FOTO: Wrangel/Getty Images

Ker so zaradi velikega povpraševanja izpostavljene intenzivnemu lovu, je to pripeljalo do redčenja njihove vrste, posledica tega pa ni zgolj manj hobotnic za človeške potrebe, temveč se je podrl ekosistem, v katerem ima hobotnica pomembno vlogo. Na Inštitutu za oceanografijo in ribištvo v Splitu so pred tremi leti v morje izpustili več sto tisoč ličink hobotnic.

Strokovnjaki inštituta namreč raziskujejo možnost vzgoje zgodnjih razvojnih stopenj hobotnice za njihovo repopulacijo. Izpust paraličink v morje je bil ponovitev preliminarne raziskave, ki so jo začeli poleti 2019, a jim je zaradi pandemije ni uspelo dokončati. Koliko malčkov hobotnic bo letos upihnilo tretjo svečko, (še) ni znano.