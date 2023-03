Spet dvig obrestne mere, slovenske banke med najbolj oderuškimi v EU

Svet Evropske centralne banke (ECB) bo danes po pričakovanjih šestič zapored dvignil glavne obrestne mere v evrskem območju. Glede na napovedi analitikov in izjave predstavnikov ECB se obeta dvig za 0,5 odstotne točke. Trgi bodo pozorni predvsem na namige glede dinamike nadaljnjega zaostrovanja denarne politike.

Od julija lani je svet osrednje evrske denarne ustanove obrestne mere skupno zvišal za tri odstotne točke, kar je rekordna dinamika v zgodovini območja skupne valute. V primeru današnjega dviga za 0,5 odstotne točke bo osrednja obrestna mera s 3,5 odstotka najvišja po oktobru 2008, ko se je začelo vztrajno zniževanje cene denarja v odzivu na izbruh svetovne finančne krize.

V prihodnje napovedujejo manjše dvige

Bolj kot današnje zvišanje trge zanimajo signali glede nadaljnjega zaostrovanja denarne politike. Na zadnjih sejah sveta so bile napovedi precej jasne. Analitiki po poročanju tujih tiskovnih agencij pričakujejo burno razpravo, bodo pa posamični dvigi v prihodnjih mesecih po ocenah nižji kot doslej, ko so dosegali 0,5 oz. 0,75 odstotne točke. Napovedi glede skupnega obsega dodatnega zvišanja obrestnih mer se gibljejo nekje od 0,75 do ene odstotne točke.

Kljub umirjanju skupne izmerjene inflacije v zadnjih mesecih varuhe evrske denarne politike skrbi stalna rast osnovne inflacije, torej rast cen brez energije in hrane. Ta je znak, da se inflacijski pritiski vse bolj utrjujejo po celotnem spektru gospodarstva, kar povečuje nevarnost plačno-inflacijske spirale in dolgotrajne inflacije. Takšen scenarij lahko kontinuirano zniža življenjski standard.

Slovenske banke med najbolj skopuškimi

Kot so pred dnevi poročale Finance, so slovenske banke med najbolj skopuškimi z obrestmi pri depozitih in najbolj oderuškimi pri obrestih za posojila. Glede na podatke, ki so jih pridobili pri ECB, so stanovanjska posojila v Sloveniji četrta najdražja na evrskem območju. Pred Slovenijo je zgolj trojica baltiških držav: Litva, Latvija in Estonija, ki imajo skoraj enkrat višjo inflacijo.

Slovenski posojilodajalci so podpovprečni v vseh kategorijah obrestnih mer na depozite, čeprav je januarska splošna inflacija dobro točko nad evrskim povprečjem pri 9,9 odstotka. Kljub temu so pri nas stanovanjska posojila četrta najdražja na evrskem območju. Povprečna obrestna mera za novoodobrena stanovanjska posojila je januarja znašala 3,89 odstotka, še poročajo Finance.

Najnižje obresti v Franciji, tudi na Hrvaškem zelo ugodni krediti

Francija ima povprečje oibrestnih mer za kredite 2,2 odstotka, pri 7-odstotni januarski inflaciji. Na depozite pa imajo nadpovprečno obrestno mero. Tretjo najnižjo povprečno obrestno mero pa ima Hrvaška, kljub 12,5-odstotni splošno inflacijo.