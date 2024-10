Po presaditvi organov šest bolnikov okuženih z virusom HIV: »To je primer brez primere«

Iz Brazilije prihajajo poročila o šokantnem odkritju. Šest pacientov je bilo pozitivnih na HIV, potem ko so jim presadili okužene organe, so v petek sporočili tamkajšnji zdravstveni uradniki.

»To je primer brez primere«

Iz urada ministrstva za zdravje v Riu so sporočili, da so laboratoriju, odgovoren za izvajanje testov darovanih organov, že prepovedali delo , potem ko so organe dveh darovalcev presadili šestim osebam z državnega seznama za presaditev. Tudi drugi bolniki so bili podvrženi testiranju, da bi ugotovili, ali so bili prejeti organi okuženi.

Zdravniki so zaskrbljeni, da bi lahko tako resen incident zmanjšal število darovalcev. Foto: Shutterstock FOTO: Shutterstock Photo

Testirani so tudi vsi organi, ki so v laboratoriju shranjeni od decembra 2023, ko je bila ta ustanova angažirana, so še sporočili z ministrstva za zdravje. »To je primer brez primere,« je zapisano v izjavi ministrstva.

Služba za presaditve v Riu de Janeiru je bila ustanovljena leta 2006 in je z darovanimi organi pomagala več kot 16.000 ljudem.

Policija je že začela preiskavo, da bi odkrila odgovorne. Zdravniki pa so zaskrbljeni, da bi lahko tako resen incident omajal zaupanje javnosti v darovalsko službo in zmanjšal število darovalcev.