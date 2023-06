Šokantno odkritje Nase na Saturnovi luni

Znanstveniki ameriške vesoljske agencije Nasa so odkrili, da se v oceanu pod ledeno površino Saturnove lune Enceladus nahaja fosfor, ki je ključen element za obstoj življenja. Ugotovitev temelji na pregledu podatkov, ki jih je med letoma 2004 in 2017 zbrala Nasina sonda Cassini, objavljena pa je bila v sredo v reviji Nature.

Sonda Cassini je leta 2004 začela raziskovati Saturn ter njegove obroče in lune, nato pa je po koncu svoje misije leta 2017 zgorela v atmosferi plinastega velikana.

Gejzirji na južnem polu lune Enceladus skozi razpoke na površju v vesolje bruhajo ledene delce. FOTO: Nasa

»To je osupljivo odkritje za astrobiologijo,« je dejal eden od soavtorjev članka Christopher Glein z inštituta Southwest Research Institute. »V vzorcih ledu, ki pršijo iz oceana pod zaledenelim površjem, smo našli veliko fosforja,« je dodal.

Gejzirji na južnem polu lune Enceladus skozi razpoke na površju v vesolje bruhajo ledene delce, ki so del Saturnovega obroča E. To je šibek obroč zunaj svetlejših glavnih obročev.

Zgodilo se je prvič

Znanstveniki so v ledenih zrncih že prej našli druge minerale in organske spojine, ne pa tudi fosforja, ki je bistvena sestavina molekul DNK in RNK, med drugim pa je tudi sestavni del človeških kosti in zob ter oceanskega planktona.

»To je prvič, da je bil ta bistven element odkrit v oceanu zunaj Zemlje,« je v izjavi Nase dodal znanstvenik z univerze Freie Universitat Berlin Frank Postberg.

V zadnjih 25 letih so planetarni znanstveniki odkrili, da so planeti in lune z oceani pod površinsko plastjo ledu v našem osončju pogosti. Med njimi so Jupitrova luna Evropa, Saturnova največja luna Titan in celo oddaljeni planet Pluton.

Planeti, kot je Zemlja, ki imajo površinske oceane, se morajo za ohranjanje ustreznih temperatur za življenje držati blizu svojega sonca. Odkritje svetov s podpovršinskimi oceani pa širi število možnih planetov ali teles s potencialom za obstoj življenja.