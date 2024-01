Smejali so se jim, ker so predebeli: »To je preprosto kruto«

Britanci s čezmerno težo, ki so se prijavili na potovanje po svetu v iskanju skrivnosti hujšanja, so bili šokirani ob obisku Tokia, saj so tamkajšnji prebivalci vanje strmeli, kazali nanje in se jim smejali.

»Ko so šli mimo nas, so se nam vsi šolarji smejali. Priznam, da potrebujem pomoč, da ne jem sranja ves dan vsak dan, vendar so tako očitno nesramni. Zakaj bi kazali s prstom in se smejali drugemu živemu bitju? To je preprosto kruto,« je povedala 24-letna udeleženka ekskurzije Tiffany. Z njo se je strinjala tudi 31-letna Marisa. »V tej državi se ne počutim udobno in to zagotovo ni kraj, kamor bi se vrnila,« je dodala.

V prvi epizodi serije Okoli sveta v 80 tehtanjih je namreč šest tekmovalcev obiskalo Japonsko, kjer je le štiri odstotke prebivalcev predebelih v primerjavi s 25 odstotki v Veliki Britaniji.

Hitro izstopali iz množice

Zaradi debelosti, ki je na Japonskem zelo neobičajna, so kandidati hitro izstopali iz množice in prebivalci so vanje odkrito strmeli. »Debeli ljudje so pri nas izjemno redki. Možno je, da so, ampak jaz jih ne opazim. Japonci so disciplinirani in verjamejo, da je harmonija pomembna. Če si prevelik in izstopaš, rušiš harmonijo v družbi,« je pojasnjevala turistična vodnica, ki skupaj z možem skrbi za udeležence.

4 odstotke Japoncev pesti prevelika teža.

Kandidati so se preselili k paru, da bi se naučili novih načinov uživanja hrane, postregli so jim z obrokom juhe miso, sveže zelenjave, mesa in rib. Dovoljeno jim je jesti samo s palčkami, zato jedo počasi, kar jim daje več časa za prebavo hrane. Rekli so jim, naj prenehajo jesti, ko se počutijo 80-odstotno siti.

Da bi preprečila debelost, japonska vlada vsako jutro predvaja tečaj vadbe, med katerim si delavci vzamejo odmor in skupaj telovadijo. Leta 2008 so zahodnjaške prehranjevalne navade povzročile rast debelosti na Japonskem, zato je bil uveden zakon, po katerem so delodajalci dolžni spremljati obseg pasu svojih zaposlenih. Pri moških ta ne sme presegati 85, pri ženskah pa 90 centimetrov.