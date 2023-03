Slovenci na Hrvaško s polnimi kovčki gotovine? Proda se vse, kar pride na trg

Vse, kar pride na trg, se proda v nekaj dneh – tako nepremičninske razmere na jadranski obali opisujejo srbski mediji. Kupci prihajajo s kovčki, polnimi gotovine, razlog za povečan interes med kupci pa je po njihovo tudi vstop Hrvaške, saj na mejah ni več čakalnih dob.

Nepremičninske agencije v minulih mesecih beležijo rekordni promet, v primerjavi s preteklimi leti se je dvignil za 80 do 90 odstotkov. Največ nakupujejo Nemci, ki so v samo lanskem letu kupili 3584 nepremičnin, sledijo Slovenci s 3287 kupljenimi nepremičninami, Avstrijci pa so kupili 1528 nepremičnin. Veliko interesa izkazujejo tudi Rusi, Čehi in Madžari.

Deset tisočakov za kvadratni meter

Cene nepremičnin so ob morju poskočile v nebo. Okoli Dubrovnika in Opatije je treba za kvadratni meter nepremičnine odšteti vrtoglavih deset tisoč evrov. V Istri so cene na novo izgrajenih vil od milijona in pol do dveh milijonov. Dodajajo, da so se cene v minulih letih podvojile, po vstopu Hrvaške v šengen pa so zrasle za še deset odstotkov.

Največ interesa je za nakup nepremičnin v Istri – Rovinju in Poreču, kjer so cene tudi najvišje. Na območju Dalmacije so med najbolj priljubljenimi otoki Hvar, Šolta in Brač.

Za najem od pet do deset tisoč evrov

V nebo pa niso poskočile samo prodajne cene, temveč tudi cene najema. Še posebej visoke so cene luksuzno opremljenih vil z bazenom. Za tedenski najem takšne vile v Istri bo treba odšteti od pet do deset tisoč evrov.

Dodajajo še, da je zanimanje za nakup nepremičnin ob morju pri tujcih v zadnjem letu naraslo, medtem ko je pri domačinih upadlo. Hrvati prodajajo svoje nepremičnine, saj dobijo gotovino in na tak način poplačajo svoje kredite. Ugotovili so celo, da je bilo število tujih in domačih kupcev, ki so kupili nepremičnino na Jadranu, v zadnjem letu izenačeno.