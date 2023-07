Sladoled po 12, pivo po 71 centov. Razkrivamo, kje

Kako grozno se vse draži! Sploh sosednjo Hrvaško – ne nazadnje je naša tradicionalna poletna destinacija – radi dajemo na tnalo zaradi navitih cen. A vendar ni nujno, da nam poletni oddih v žep naredi tako globoko luknjo, da si od nje še dolgo ne opomoremo. Če le malce bolj pozorno pogledamo po evropskih plažah, se namreč še vedno najdejo zelo prijazne cene – kepica sladoleda za le dobrih deset centov ali pivo, ki je cenejše od vode. To je pokazala raziskava popotniškega portala Omio za primerjavo in rezervacijo potovalnih storitev, ki je pod drobnogled vzel 75 priljubljenih evropskih plaž ter pozornost usmeril na cene sladoleda, piva in vode.

Long Beach v Ulcinju ponuja najcenejše pivo. FOTO: Kostolom, Getty Images

Po raziskavi sodeč je do naše denarnice najbolj prijazna turška plaža Cleopatra v letoviškem mestu Alanya. Sladoleda se namreč tu lahko najeste za vse leto nazaj in še za naprej, saj dobite kepico že za zanemarljivih 12 centov! Steklenico vode boste dobili za nekaj manj kot 40 centov, za pivo pa boste morali odšteti 1,64 evra. V deseterici najugodnejših plaž sta še dve turški, in sicer plaža Side Halk Beach, kjer boste za steklenico vode odšteli le 20 centov, ter sicer precej mondena Yashi Beach v Bodrumu. Kajti čeprav boste tu našli petzvezdnične hotele in se na morju pozibavajo razkošne jahte, so cene bistveno bolj prijazne od tistih na evropskih rivierah. Sladoled dobite že za pol evra, 28 centov vas bo stala voda, pivo pa 1,86 evra.

75 plaž je pregledal portal Omio.

Ljubitelji sladoleda torej zavijte v Turčijo, za pivoljube pa je pravi raj Črna gora. Na tamkajšnji plaži Long Beach v Ulcinju namreč ta osvežujoči napitek iz hmelja dobite že za 71 centov, kar je celo manj od vode, za katero boste plačali približno sedem centov več. Nič kaj dražja ni nujno Španija, vsaj otoček Formentera ne; na tamkajšnji plaži Playa de Ses boste lokalno pivo pili poprečno za 94 centov. Približno toliko tam stane kepica sladoleda, za ustekleničeno vodo pa boste odšteli 77 centov.