Šef Ryanaira ima dovolj, potniki na letalih pijejo in se drogirajo

V zadnjih mesecih je na letalih vse več potnikov, ki uživajo alkohol in droge ter se nato vedejo neprimerno, je ta teden opozoril izvršni direktor nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair Michael O'Leary. Kot je poudaril, gre za vseevropski problem, najhuje pa je na linijah iz Velike Britanije na destinacije, kot je španska Ibiza.

O'Leary se je zaradi vse več omenjenih težav zavzel za omejitve prodaje alkohola na letališčih. S ciljem omejiti incidente - neprimerno vedenje in nasilje - se potnikom ne bi smelo prodati več kot dve pijači na potovanje, je povedal za britanski časnik The Daily Telegraph, pogovor pa so povzele tudi tuje tiskovne agencije.

»Nočemo obsojati ljudi, ki spijejo kakšno pijačo. A medtem ko je ljudem prepovedano voziti pod vplivom alkohola, jim še vedno dovolimo na letala,« je dejal.

Osebje ob vkrcavanju potnikov po njegovih besedah ne more prepoznati vseh vinjenih oseb, posebej če pridejo v skupini. »Dokler lahko stojijo in se gibljejo, bodo prišli skozi. Ko letalo vzleti, pa se začnejo težave z neprimernim vedenjem,« je opisal.

Kot je pojasnil, do dodatnih težav prihaja zaradi zamud pri odhodih letal, ko potniki užijejo še več alkohola. »Nekoč so tisti, ki so preveč spili, na koncu opešali ali zaspali, zdaj pa so ti ljudje tudi na tabletah in praških,« je bil oster. »Gre za to mešanico. Človek postane bolj agresiven in ga je čedalje težje obvladati,« je dodal.

Tarča teh potnikov so kabinsko osebje in preostali potniki, najhuje pa je na letih na nekatere španske in grške otoke.