Šef britanskih obveščevalcev svari pred rusko grožnjo

Rusija poskuša ustvariti »trajni kaos na britanskih in evropskih ulicah«, je v torek opozoril šef britanskih obveščevalcev Ken McCallum. V rednem letnem govoru je osvetlil še domnevne iranske grožnje in rastočo težavo radikalizacije mladoletnikov na spletu, poroča britanski BBC.

Ruski agenti so po McCallumovih navedbah izvedli več požigov in sabotaž, njihove aktivnosti pa da so od začetka vojne v Ukrajini vse bolj brezobzirne.

Zaradi britanske podpore Kijevu mora biti Združeno kraljestvo pripravljeno na nova dejanja agresije, je še dodal šef službe MI5.

Moskva se zanaša na kriminalne mreže

Evropske države so od februarja 2022 izgnale več kot 750 diplomatov. Ker je po McCallumovem prepričanju velika večina teh bila vohunov, se mora Moskva vse bolj zanašati na kriminalne mreže, da opravijo njihovo »umazano delo«.

Enako naj bi ravnal tudi Iran, v zvezi s katerim se je MI5 po lastnih navedbah odzval na 20 zarot, ki da so ogrožale življenja britanskih državljanov in na Otoku živečih ljudi.

Poseben poudarek v predstavitvi aktivnosti MI5 je McCallum dal trendu radikalizacije vse mlajših ljudi na spletu. Kot je pojasnil, je 13 odstotkov vseh preiskav v zvezi s terorizmom vključevalo osebe, mlajše od 18 let, kar predstavlja trikratni porast v primerjavi s podatki izpred treh let.

Otroci so še posebej dovzetni za skrajno desni ekstremizem. Teroristične grožnje, ki izhajajo iz takšnih ideologij, sicer predstavljajo četrtino dela na tem področju, medtem ko preostanek časa in sredstev namenjajo boju proti skrajnim islamistom, je med drugim še povedal.