Rutinska misija se je spremenila v pokol: »Med mrtvimi moja teta, bratova žena in njenih šest otrok ...«

Nigerijska vojska je v napadu brezpilotnega letala pomotoma ubila najmanj 85 civilistov v vasi v zvezni državi Kaduna na severozahodu Nigerije. Predsednik Bola Ahmed Tinubu je zato odredil preiskavo, potem ko je vojska priznala, da je eno od brezpilotnih letal, ki so ciljala na oborožene skupine, v nedeljo pomotoma zadelo vas Tudun Biri, medtem ko so prebivalci praznovali muslimanski praznik.

Predsednik Bola Tinubu. FOTO: Esa Alexander Reuters

Vojska ni navedla podatkov o žrtvah, lokalni prebivalci pa trdijo, da je bilo ubitih 85 ljudi, od tega veliko žensk in otrok. Nacionalna agencija za nujne primere (NEMA) je sporočila, da je bilo doslej pokopanih 85 ljudi, še 66 pa se jih zdravi v bolnišnici.

Vojska je sporočila, da je bil njihov dron na rutinski misiji.

Predsednik Tinubu je dejal, da je šlo za skrb vzbujajoči dogodek, in izrazil ogorčenje in žalost zaradi tragične izgube življenja, navaja Daily Mail.

»Bil sem v hiši, ko je bila vržena prva bomba. Stekli smo pomagat ranjenim, potem pa je bila vržena druga bomba. Med mrtvimi so bili moja teta, bratova žena in njenih šest otrok in ženini štirje bratje,« je za AFP povedal lokalni prebivalec Idris Dahiru.