Rusija na udaru: v Moskvi odmevajo eksplozije, letališča urgentno zaprli (VIDEO)

Ruske sile so še izboljšale svoje položaje v regiji Harkov, je danes, dan po tem, ko so ukrajinske oblasti v mestu Kupjansk v regiji zaradi krepitve ruskih napadov pozvale k evakuaciji ranljivih prebivalcev mesta, sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Iz Kijeva so medtem sporočili, da je v ruskem napadu v zahodni regiji Ivano-Frankivsk umrl deček.