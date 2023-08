Putinov propagandist: Berlin, Dresden, Praga, Ljubljana – vse bo naše (VIDEO)

Gost na ruski državni televiziji je namignil, da bi lahko Rusija po Ukrajini stopila še v druge evropske države. Analitik in strokovnjak za Kitajsko Nikolaj Vavilov je omenjeno opozorilo izrekel med gostovanjem v oddaji 60 minut Olge Skabejeve, poroča Newsweek.

Vavilov je dejal, da je bila Rusija v preteklosti prisotna po vsej Evropi, največ v Franciji in Nemčiji ter da se bo to ponovilo tudi v prihodnosti. Posnetek z njegovega televizijskega nastopa se je začel širiti po družbenih omrežjih, delil pa ga je tudi svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve Anton Geraščenko.

Rusija je velika sila

»Čedalje bolj bomo dobivali vlogo, ki jo je imel ruski imperij. V zadnji oddaji se nisem šalil, da bo Berlin, Dresden, Praga, Ljubljana - vse naše. Zakaj? Ker je tako bilo. Vidite, v Pariz smo vstopili leta 1815 in v Berlin leta 1945 ter ob koncu 18. stoletja – to ni naključje,« je dejal.

»Rusija je največja država v Evropi, ogromna sila,« je poudaril. Voditeljica ga je nato vprašala, zakaj je Rusija vsakič zapustila te države in zakaj je tako »neodgovorna« do svojih zmag. Sicer pa so številni analitiki kljub trditvam Vavilova o moči Rusije kritizirali dejanja ruske vojske, poroča index.hr.

