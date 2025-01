Romanje za 400 milijonov ljudi

V mestu Pradžagraj na severu Indije se je včeraj začel največji verski dogodek na svetu Kumbh Mela, ki naj bi v prihodnjih šestih tednih privabil več kot 400 milijonov obiskovalcev. Festival ni le prikaz verske pobožnosti ter obrednega kopanja, ampak predvsem gromozanski logistični zalogaj.

Prvi dan se je na tem hindujskem festivalu, ki se v takem obsegu odvije le vsakih 12 let, na sotočju svetih rek okopalo več kot deset milijonov ljudi. »Čutim veliko veselje,« je dejala 45-letna ​Surmila Devi po kopanju tik pred zoro. »Zame je to kot kopanje v nektarju.«

Ritualno kopanje FOTO: Adnan Abidi/Reuters

V vodi ne čutijo mraza

Kumbh Mela je največji hindujski romarski praznik, ki vsaka tri leta izmenično poteka v enem od štirih indijskih mest, vsakih 12 let v tem ciklu pa se odvija v Pradžagraju v zvezni državi Utar Pradeš in nosi oznako »maha« ali velik, saj velja, da je njegov čas bolj ugoden in pritegne največje število vernikov. Med njimi se sprehajajo menihi, mnogi od njih so več tednov hodili do prizorišča in delili blagoslove.

Pradžagraj, nekoč znan kot Allahabad, leži na bregovih treh svetih rek Ganges, Yamuna in Saraswati. Prav njihovo sotočje je za hindujce še posebej sveto, saj so prepričani, da jim kopanje v njem v času festivala Kumbh Mela lahko pomaga, da se očistijo grehov in dočakajo odrešitev s končanjem ciklov ponovnih rojstev. Obrežje v Pradžagraju se je spremenilo v ogromno morje šotorov – nekateri so luksuzni, drugi preprosto pokriti s ponjavo. Hindujski menihi so nosili ogromne zastave, ki so označevale njihove sekte, medtem ko so se traktorji spremenili v vozove z božjimi podobami, v procesije pa so vključil tudi slone. Romarji so se veselili ob ritmu bobnov in trobljenju rogov.

Festival Kumbh Mela velja za največje srečanje ljudi na svetu. FOTO: Idrees Mohammed/Afp

Tudi turisti imajo kaj videti. FOTO: Idrees Mohammed/Afp

Indijka Džaišri Ben Šahtilal je potrebovala tri dni, da je prišla do svetega kraja. Potovala je s sosedi iz zvezne države Gudžarat v konvoju 11 avtobusov: »Zelo dolgo sem čakala, da se okopam v sveti reki. Imam veliko vero v boga,« je veselo povedala. Ob začetku festivala se je včeraj v mrzlem in meglenem zimskem jutru v vodah svetih rek ritualno okopalo več kot deset milijonov ljudi, so sporočile oblasti. Temperature so se noč pred kopanjem gibale okoli 15 stopinj Celzija, vendar so romarji dejali, da zaradi vere njihova kopanja niso bila hladna. »Ko si enkrat v vodi, sploh ne čutiš mraza,« je dejal 56-letni romar Čandrakant Nagve Patel: »Počutil sem se, kot da sem eno z bogom.«

Organizatorji pričakujejo, da se bo 45-dnevnega dogodka udeležilo 400 milijonov ljudi, tako Indijcev kot turistov, kar opisujejo kot največje srečanje človeštva ter največje srečanje ljudi na našem planetu. »Maha Kumbh pooseblja indijsko večno duhovno dediščino ter slavi vero in harmonijo,« je ob tej priložnosti prek družbenega omrežja x sporočil indijski premier Narendra Modi. Obiskovalci festivala so nastanjeni v začasnem šotorskem naselju ob bregovih reke s 150.000 šotori, tri tisoč skupnimi kuhinjami in približno 150.000 stranišči. Za varovanje bo skrbelo skoraj 40.000 policistov, nadzorne kamere z umetno inteligenco pa bodo zagotovile nenehno spremljanje dogajanja, so še zagotovili organizatorji. Indija je najbolj naseljena država na svetu s 1,4 milijarde prebivalcev in je zato vajena velikih množic.