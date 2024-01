Roboti ustvarjajo abstraktne umetnine, te niso poceni

Mnoge novodobne službe se slišijo skoraj kot znanstvena fantastika in težko je reči, katera od njih je najbolj nenavadna. Povsem običajen poklic slikarke pa je eksotično obarvala Poljakinja Agnieszka Pilat, ko se je odločila, da bo pripravila razstavo umetnin, ki jih bodo naslikali robotski psi.

Umetnica se je za štiri mesece prelevila v nekakšno šepetalko pasjim robotom. Štirinožne naprave podjetja Boston Dynamics je učila, kako držati čopič z usti in ga premikati sem in tja po platnu. Nastale so abstraktne umetnine, ki bi jih človek zlahka zamenjal za več deset tisoč evrov vredne slike pravih umetnikov, ki se izogibajo upodabljanju realnih podob.

Slikarka ima precej nenavadne učence. FOTO: Facebook

Kar 36 del, ki so jih izdelale z umetno inteligenco gnani stroji v obliki psa, je mogoče videti na razstavi Heterobota. Razstava v muzeju v Melbournu v Avstraliji bo na ogled do 7. aprila.

Niso poceni

Tako kot dela velikih umetnikov pa niti umetnine pasjih robotov niso poceni. Eno so na dobrodelni dražbi za ukrajinske pse prodali za 36.530 evrov, za drugo so na običajni dražbi iztržili 28.769 evrov.

Robotske psičke Basia, Omuzana Vanya in Bunny same izberejo vrstni red ustvarjanja in sporočilo slike. Najbolj resno se ustvarjanju predaja Basia, ki naslika približno eno platno vsake tri dni. Vanya je po besedah Pilatove mama skupine, Bunny pa je nečimrna in rada pozira pred telefonom ali fotoaparatom. »Morda smo priča rojstvu nove civilizacije in s tem novega jezika; morda so te slike prvi poskus komunikacije,« pravi Pilatova, ki je sicer zaposlena pri podjetju Space X.

Prepričana je, da mehanski Picassi ne morejo nadomestiti človeka, saj je njihova umetnost bolj na ravni vrtčevskih slikarij kot pravih umetnikov, navdušena pa je nad tem, kako spontani in igrivi znajo biti pasji roboti v svojem slikovnem izražanju.