Robot, ki lahko zamenja plombo precej hitreje kot zobozdravnik

Veliko ljudi se na smrt boji zobozdravnika in upamo si trditi, da bi se groza še stopnjevala, če bi jih v zobozdravstveni ordinaciji namesto zobozdravnika pričakal robot, ki ga upravlja umetna inteligenca. A znanstveniki in investitorji, ki so sodelovali pri ustvarjanju robotskega zobarja, pravijo, da je bojazen popolnoma neutemeljena, izbira umetnega pred pravim pa celo modra. Robot vam bo zamenjal plombo v le 15 minutah, kar je osemkrat hitreje, kot to lahko naredi človek. Pri tem je poseg enako varen in kvaliteten, kot če bi ga opravil zobozdravnik.

V napravo je denar vložil tudi oče Marka Zuckerbega, ki je zobozdravnik.

Naprava sprva pregleda stanje vašega zobovja s 3D optičnim čitalnikom (pri čemer, poudarjajo ustvarjalci, niste izpostavljeni škodljivemu sevanju), nato pa naredi načrt za popravke. Karies in luknje v zobovju odkrije z 90-odstotno natančnostjo. Nadvse natančen je tudi, ko gre za vrtanje – cilj zadene z izjemno natančnostjo, tveganj, da bi vas robot poškodoval, ni, zagotavljajo proizvajalci.

»Gre za prebojno medicinsko tehniko, ki povečuje natančnost in učinkovitost zobozdravstvenih posegov,« robota ne more prehvaliti dr. Chris Ciriello, direktor in ustanovitelj podjetja Perceptive, ki je ustvarilo novost. Med investitorji v podjetje je tudi oče ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga, dr. Edward Zuckerberg, ki je po poklicu zobozdravnik.

Vsem prednostim navkljub pa je vprašanje, kdo bo tako pogumen, da bo odprl usta umetni inteligenci, ko bo enkrat možnost za to postala vsakdanja resničnost. Trenutno si vam s tem še ni treba beliti glave, saj naprava še čaka, da jo bo odobrila ameriška Uprava za varno hrano in zdravila FDA. Do Evrope, ki ima glede hrane in zdravil še veliko strožja pravila, je še daleč.