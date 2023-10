Reporterju v živo uletel v kader agresivnež: »Gazo bomo spremenili v prah! Prah!« (VIDEO)

Ahmad Darawshi, novinar televizijske postaje Al Araby, se je v živo oglašal iz izraelskega mesta Ashdod, ko je v kader vdrl agresiven moški in začel kričati nanj. Zdi se, da je moški nosil uniformo, vendar ni jasno, ali je bil policist ali vojaški častnik.

Televizija je incident objavila s trditvijo, da je novinarja pristopil »oborožen izraelski policist«, a ta informacija še ni neodvisno potrjena. Ameriški Newsweek poudarja, da ni mogoče z gotovostjo trditi niti, ali je bil moški oborožen.

Na posnetku incidenta, se tako vidi moškega, ki novinarju grozi, da naj govori samo »dobre stvari«. Po incidentu je Darawsha nadaljeval s poročanjem in opozoril, da »izraelska policija sledi vsemu, kar reče, eden od policistov pa je prišel kričati in groziti.« Medtem se je agresivni moški vrnil, se obrnil proti kameri in začel kričati: »To je podlo! Gazo bomo spremenili v prah! Prah!«