Primer Maddie: končno imenovali uradnega osmuljenca

Agonija, ki jo doživlja družina McCann, traja že 15 let, toliko časa namreč že iščejo svojo takrat triletno hčerko Madeleine McCann. Čez 20 dni bi Maddie, kot so jo ljubkovalno klicali, praznovala 18. rojstni dan. Namesto tega se portugalska policija bori, da njen primer ne bi padel v pozabo.

Madeleine je izginila leta 2007 iz portugalskega letovišča Praia da Luz, kjer je bila na počitnicah s starši. Iskal jo je ves svet, a s časom so ji upadli upanje, da jo bodo našli živo.Primer izginotja Madeleine McCann še vedno buri duhove in zanimanje javnosti. Tako so nemški tožilci zdaj stoodstotno prepričan, da je obsojeni pedofil in posiljevalec Christian Brueckner (44) ubil Madeleine. V četrtek so tožilci sporočili, da so imenovali uradnjega osmljenca. To je prvič, da so portugalski tožilci v omenjenem primeru imenovali kaj takega, poroča 24sata.