Pri naših sosedih ponujajo 100 hiš, za katere je treba odšteti en evro

Želijo si predvsem družin

Novi lastniki bodo morali upoštevati arhitekturno zasnovo.

Razprodaja hiš, da bi oblasti pritegnile mlade prebivalce in oživile zapuščene kraje, ni nič novega, za nadobuden projekt pa so se nazadnje odločili v italijanskem mestecu Maenza. Tam ponujajo okoli 100 hiš, za katere je treba odšteti le en evro, a pod določenimi pogoji, ki jih seveda narekujejo oblasti.V zgodovinski Maenzi, ki stoji južno od Rima in nedaleč proč od priljubljenih turističnih središč, živi okoli 3000 prebivalcev, a številne nepremičnine že vrsto let samevajo in propadajo. Kot je pojasnil župan, je v mestecu, ki stoji v bližini gradu iz 13. stoletja in na območju, ki so ga nekoč poseljevali predvsem pastirji, dovolj prebivalcev in ga ne skrbi morebitno izseljevanje, a številne zanemarjene zgradbe kazijo videz njihove skupnosti, in ker interesa med domačini, da bi jih obnovili, ni, jih zdaj ponuja širši javnosti, predvsem mladim družinam, ki lahko tako začnejo novo poglavje v življenju. »Maenzi želimo vdihniti novo življenje,« je povedal župan, ki pričakuje kar nekaj zanimanja.S prodajo želijo preprečiti tudi množične nakupe tujih podjetij in nepremičninskih agencij, hiše morajo ostati italijanske in tako ohranjati večstoletno dediščino Maenze, je še pojasnil; nekatere so stare že dvesto let, novi lastniki bodo morali pri delih upoštevati arhitekturno zasnovo. Morebitni kupci pa bodo svoje resne namene najprej potrdili s pologom 5000 evrov za obnovo in predložitvijo načrta ter zavezo, da bo nepremičnina dobila novo podobo v treh letih; po opravljenih delih bodo občinske oblasti polog vrnile, še zagotavljajo v pogodbi. Vsaka nepremičnina ponuja približno 70 kvadratnih metrov bivalnega prostora in nekaj zemljišča za vrt ter dvorišče, pričakujejo, da bo med zainteresiranimi največ družin z majhnimi otroki.Med prijavami bodo imeli prednost tisti, ki si želijo v nepremičnini ustvariti novo domovanje, če bo katera od hiš ostala prosta, pa jo bodo ponudili tudi tistim, ki želijo kamnito zgradbo preurediti v trgovino ali gostišče.