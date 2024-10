Pri naših sosedih bi zapirali bolnišnice

Pomanjkanje zdravstvenega osebja in daljše čakalne dobe postajajo vse večji problem tudi v avstrijskem zdravstvu, še posebno v zvezni deželi Spodnja Avstrija. Skupina strokovnjakov je zato staknila glave in začela proučevati možnosti, kako ga narediti tako kadrovsko kot finančno dolgoročno vzdržnega. Časnik Kronen Zeitung se je dokopal do 16 strani dolgega dokumenta, v katerem so strokovnjaki kot eno od možnih rešitev predlagali zaprtje štirih od 27 univerzitetnih in državnih bolnišnic.

Dokončne odločitve naj bi bile kmalu znane.

Bolnišnice v krajih Hollabrunn, Korneuburg in Stockerau (okrožje Korneuburg) naj bi se zaprle in centralizirale v novozgrajeni bolnišnici Weinviertel, tista v Gänserndorfu pa naj bi postala center za primarno oskrbo. Organizacijske spremembe naj bi doletele tudi bolnišnice v Melku, Klosterneuburgu (okrožje Tulln), Gmündu in Waidhofnu an der Thaya.

Ni še nič odločeno

Z državne zdravstvene agencije, pristojne za bolnišnice, so za avstrijski ORF pojasnili, da ni še nič odločeno. Gre namreč za ideje in predloge iz t. i. zdravstvenega pakta. Da še ni bila sprejeta nobena odločitev, so potrdili tudi v deželni vladi Spodnje Avstrije, drži pa, da na nekaterih oddelkih primanjkuje kadra, zaradi česar bi se bilo dobro temu prilagoditi. Odločitev o tem, katere bolnišnice zapreti, naj bi po poročanju ORF padla v začetku prihodnjega leta.

Omenjeni predlogi že odmevajo na tamkajšnjem političnem parketu. Nekateri pravijo, da gre za napad na bolnike v tej zvezni deželi, drugi pa, da gre le za predloge in da je treba počakati na dokončno odločitev.