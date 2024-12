Pri 71 pretekel 100 metrov v 13,9 sekunde

Jin Hui je prvi Kitajec, starejši od 70 let, ki je pretekel 100 metrov pod 14 sekundami. Na tekmovanju kitajski atletski mojstri je 71-letnik dosegel izjemen čas 13,97 sekunde, kar ga je postavilo v središče pozornosti ne le na domači, ampak tudi na mednarodni ravni. S tem dosežkom je postavil nov državni rekord v svoji starostni skupini in osvojil zlato medaljo.

Njegov izjemni podvig se ni končal pri teku na 100 metrov, saj je Jin Hui na tekmovanju osvojil kar pet zlatih medalj v različnih disciplinah, tudi v teku na 200 metrov, skoku v daljino, štafeti 4 × 100 metrov in štafeti 4 × 400 metrov. Osupljivo moč in vztrajnost je pokazal v vsaki disciplini in si tako poleg medalj priboril še vzdevek najbolj aktivnega in prizadevnega strica Kitajske.

Kleni Kitajec v akciji

Tako dobro je preseči svojo mejo!

Izjemen dosežek

Jin Hui je na tem tekmovanju nastopil drugič. Prvič je sodeloval leta 2023, ko je v teku na 100 metrov dosegel čas 15,26 sekunde in osvojil drugo mesto. Letos je izboljšal svoj čas in presegel meje, ki so se zdele nedosegljive za nekoga njegove starosti. »Udeležil sem se petih dogodkov na tem turnirju in na vseh osvojil zlato. Užival sem. Podiranje rekordov je bil najsrečnejši trenutek v mojem življenju. Tako dobro je preseči svojo mejo!« je povedal Jin lokalni sedmi sili.

Hui namerava zdaj poseči še po mednarodnem uspehu, načrtuje namreč udeležbo na tekmovanjih zunaj svoje domovine. Njegova zgodba je navdih za mnoge, saj dokazuje, da starost ni ovira za doseganje izjemnih rezultatov, če so prisotni predanost, trdo delo in vztrajnost.

Kljub njegovim izjemnim dosežkom pa zdravniki opozarjajo na zdravstvena tveganja, povezana s sprintom pri starejših od 70 let. Priporočajo, da se vsakdo pred začetkom intenzivnih telesnih dejavnosti posvetuje s svojim zdravnikom in oceni svoje telesne zmožnosti.