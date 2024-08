Pri 19 letih panda dobila dvojčka

Po več kot desetletju neuspešnih poskusov je panda Ying Ying končno postala mama, in to dvojčkov. Skotila ju je v starosti 19 let, kar bi bilo v človeških letih častitljivih 57, s čimer je postala najstarejša mlada mama. Samička je ob rojstvu tehtala 122 gramov, samček pa 112. Bratec in sestrica sta prvi orjaški pandi, ki sta se kdaj skotili v Hongkongu.

Ying Ying je v tamkajšnji zabaviščni park prišla leta 2007 kot darilo kitajske vlade. S samčkom Le Lejem, s katerim si je delila domovanje, sta se v tem času večkrat parila, a je Ying Ying vsakič splavila, zato se nikomur ne sanja, kako jima je tokrat le uspelo.

Do zdaj še nismo imeli pande, ki bi pri 19 letih prvič postala mama.

»To rojstvo je resnično redkost, še posebno če upoštevamo, koliko je Ying Ying stara. Do zdaj še nismo imeli pande, ki bi pri 19 letih prvič postala mama,« je dejal predsednik zabaviščnega parka Ocean Park Paulo Pong. Tisti, ki bi radi ljubki mali pandi videli tudi v živo, pa bodo morali še nekaj mesecev počakati, saj sta mladička izjemno slabotna in potrebujeta intenzivno nego, še posebno samička, ki ima po besedah Ponga nižjo telesno temperaturo, šibkeje se oglaša in skorajda ne je.