Preživela izbruh vulkana, tako je videti zdaj

Stephanie Browitt je 26-letnica, ki je preživela izbruh vulkana na novozelandskem Belem otoku in se zaradi opeklin več kot dva tedna za svoje življenje borila v komi. Med izbruhom je izgubila sestro in očeta, ki sta umrla skupaj s še 20 turisti. S člani družine so bili leta 2019 na križarjenju, ko so se podali na enodnevni izlet do vulkana na obali mesta Whakatane. Mama Marie se je odločila, da bo ostala na ladji. Z nje je celo opazovala izbruh.

Stephanie se spominja, da so v trenutku, ko so zapuščali krater, zagledali črn dim iz njegovega središča, sekundo za tem pa slišali vodnika kričati: »Bežite!« Razkrila je še: »Postajalo je vse glasnejše, kot da kamenje udarja ob tla. Ljudje so kričali ... Nisem si mislila, da bom preživela. V tistem trenutku sem bila prepričana, da bom umrla.« Več ur sta bila z očetom ujeta na otoku, preden so ju lahko rešili in namestili v bolnišnico v Avstraliji. Tam je oče zaradi prehudih poškodb mesec dni po izbruhu vulkana umrl. Sestrino truplo so našli nekaj dni po nesreči.

Zdaj je Stephanie prvič po dveh letih zdravljenja, kjer so morali poskrbeti za 70 odstotkov njenega telesa, ki je bilo opečeno, svetu spet pokazala svoj obraz. Fotografije je objavila na instagramu.

Z mamo tožita podjetje, s katerim se je družina odpravila na izlet, saj naj bi bilo po podatkih seizmologov že več tednov pred izbruhom jasno, da je vulkan tempirana bomba.