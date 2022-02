Neverjetna sreča: preživel je padec skozi okno

Trenutek nepozornosti je včasih dovolj, da se nam življenje spremeni za vedno. To je na lastni koži spoznala mama osmih otrok iz sosednje Avstrije, ko je pogrešila dveletnega sina. Ta naj bi bil v svoji sobi, ko ga tam ni našla, pa ga je začela mrzlično iskati. Niti sanjalo se ji ni, da je malček splezal skozi odprto okno, ki je bilo sicer zaščiteno s komarnikom, in iz drugega nadstropja omahnil v globino.

Dveletnik je padec čudežno preživel, tudi po zaslugi tega, da je bila pod oknom trata, in ne beton ali kamenje, se pobral in odpravil proti vhodnim vratom, kjer ga je našla mama. Odpeljala ga je v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima malček zlomljeno ključnico, predrta pljuča ter na dveh mestih zlomljeno levo roko, ni pa bilo ogroženo njegovo življenje. Po enem dnevu v bolnišnici so ga odpustili v domačo oskrbo, o njegovih poškodbah pa obvestili policijo.

Prejšnji mesec jo je zgolj s telesnimi poškodbami odnesel tudi osemletni deček s Floride, ki je padel skozi okno v sedmem nadstropju stanovanjskega bloka. Kot je lokalnim medijem pozneje povedal njegov oče, se je sin naslanjal na komarnik, ko je ta nenadoma popustil in oba sta zgrmela v globino. Hudo ranjenega dečka so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer menda dobro okreva in zdravniki pričakujejo, da si bo povsem opomogel.

Žal pa te sreče nista imela otroka, ki sta na isti dan omahnila iz stanovanj na dveh različnih lokacijah v Združenih arabskih emiratih. Eden od njiju, koliko je bil star, ni znano, saj lokalna policija tragedije ni želela komentirati, ker je preiskava še potekala, je padel iz 32. nadstropja nebotičnika in zdravnik, ki je prišel na prizorišče nesreče, je lahko le še potrdil njegovo smrt. Drugi deček, star je bil osem let, je prav tako pri padcu iz 13. nadstropja utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.