Pretresljivi prizori! V nevihti umrl 20-letnik, sunki vetra odnašali vse pred sabo (FOTO)

Skoraj milijon gospodinjstev je ostalo brez elektrike v Združenem kraljestvu in na Irskem po nevihti Éowyn, ko je veter veter pihal s hitrostjo do 183 km/h.

Veter je pihal s sunki do 185 km/h. FOTO: Damien Eagers/Reuters

Na Irskem je umrl 20-letni moški, ko je drevo padlo na avtomobil, v katerem je sedel.

Deli Škotske in Severne Irske so utrpeli obsežno škodo na nepremičninah, odpovedali pa so tudi lete, prekinjenih je več trajektnih in železniških povezav.

Veliko gospodinjstev je ostalo brez elektrike. FOTO: Karen Cox/Reuters

Čeprav so najhujši sunki vetra že mimo, vremenoslovci pričakujejo močne vetrove tudi v prihodnjih dneh. V delih Anglije in Walesa bi čez vikend lahko padlo do 80 mm dežja.

Eowyn je eno najmočnejših neurij v tem delu sveta. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Samo na Irskem je bilo v petek zvečer brez elektrike 625.000 gospodinjstev in podjetij. Čeprav je bilo do sobotnega jutra na omrežje ponovno priključenih več deset tisoč uporabnikov, so inženirji opozorili, da bo za popolno obnovo omrežja treba počakati več dni.

Poškodovanih je ogromno stavb. FOTO: Paul Faith/Afp

Približno 138.000 ljudi je ostalo brez vode, pri čemer je Irish Water opozoril, da bi se to število lahko povečalo zaradi izpadov elektrike na čistilnih napravah in črpališčih.

Gasilec Paul Morrow s Severne Irske je za BBC Breakfast povedal, da so prizori, ki so jim bili priča njegovi sodelavci, »nekaj, česar še nismo nikoli videli«. Občane je pozval, naj ostanejo previdni in upoštevajo vremenska opozorila. »Nismo še prešli v fazo okrevanja,« je dejal.