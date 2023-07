Premik, ki vzbuja skrb: poljski vojaki na meji z Belorusijo

Poljska je proti meji z Belorusijo napotila tisoč pripadnikov oboroženih sil z dvesto vojaškimi vozili, je v soboto sporočil poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak. Kakor je pojasnil, želijo na ta način pokazati pripravljenost na »poskuse destabilizacije«. Poteza Varšave sledi nedavni odločitvi uradnega Minska, da ponudi zatočišče ruski najemniški vojski Wagner.

Nedavna ravnanja Belorusije so prebudila strahove v vzhodnem delu Nata. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, dolgoletni tesni zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je nedavno posredoval v sporu Kremlja z najemniki iz skupine Wagner. Ti so se 23. junija uprli in se iz Ukrajine podali proti Moskvi. A še preden so lahko prispeli do ruske prestolnice, sta sprti strani s pomočjo Lukašenka dosegli dogovor, ki vodji Wagnerja Jevgeniju Prigožinu in njegovim borcem daje možnost preselitve v Belorusijo. Poleg tega je Belorusija, ki je ruskim silam ob začetku invazije v Ukrajini na razpolago ponudila svoje ozemlje, že začela prevzemati rusko taktično jedrsko orožje, ki bo odslej nameščeno tudi na beloruskih tleh.

500 dni vojne Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob 500. dnevu ruske invazije na Ukrajino objavil videoposnetek s Kačjega otoka v Črnem morju, ki je ob začetku vojne postal simbol ukrajinskega upora proti ruskim silam. »Danes smo na Kačjem otoku, ki ga okupatorji ne bodo nikoli osvojili, tako kot ne bodo osvojili Ukrajine, saj smo država pogumnih ljudi. S tega mesta zmage bi se rad zahvalil vsem našim vojakom za teh 500 dni,« je dejal v videoposnetku (brez datuma), objavljenem na družbenih omrežjih.

Pred vrhom Nata

Nad dogajanjem v Belorusiji sta zaskrbljeni Latvija in Litva. Pred vrhom Nata v Vilni, kjer naj bi govorili o približevanju Ukrajine zavezništvu, sta s Poljsko v skupnem pismu članicam Nata izrazili svoje skrbi glede aktualnega razvoja dogodkov. Pričakovati je, da bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na vrhu v Litvi znova pozval, naj Ukrajino povabijo v Nato. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je sicer že sredi junija zatrdil, da na vrhu ne bodo govorili o tem, v petek pa je izrazil pričakovanje, da bodo voditelji Nata znova potrdili, da bo Ukrajina nekoč postala članica zavezništva.

Volodimir Zelenski med obiskom na Kačjem otoku, simbolu upora proti ruski agresiji FOTO: AFP

Poljska mejo z Belorusijo od lani varuje tudi z ograjo v dolžini 186 kilometrov. Gradnja petmetrske ograje z bodečo žico je bila odziv na migracijsko krizo leta 2021, ko je Belorusija po prepričanju Varšave namerno omogočala prihod tujcev z Bližnjega vzhoda v državo in jih nato napotila proti zahodu, da bi se tako maščevala za sankcije, ki jih je proti beloruski vladi uvedla Evropska unija.