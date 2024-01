Prebivalci Berlina so lahko na nebu videli spektakularen pojav (VIDEO)

Asteroid je pri vstopu v zemeljsko atmosfero ponoči zgorel ravno nad nemško prestolnico Berlin oz. sosednjo zvezno deželo Brandenburg. Gorečo kroglo so sicer videli vse do Prage. Ostanki asteroida so predvidoma padli na tla na območju okrožja Havelland v Brandenburgu, poročajo nemški mediji.

Po izračunih ameriške vesoljske agencije Nasa je asteroid zgorel nad območjem Havellanda danes okoli 1.30 in padel na območje kraja Nennhausen. Glede na trenutne informacije ostanki asteroida niso zadeli ničesar.

Spektakel se je videlo tudi več sto kilometrov daleč. Številni, ki so uspeli predstavo na nebu videti v živo in jo posneti, so ponoči posnetke naložili na družbena omrežja. Med drugim so asteroid posnele tudi nekatere spletne kamere v Leipzigu in Pragi.

Po podatkih Centra za male planete (MPC) je asteroid s premerom približno en meter nekaj ur prej odkril madžarski astronom Krisztian Sarneczky.