Pozor! Eno najbolj priljubljenih zdravil v Sloveniji lahko povzroči srčno odpoved

Večina ljudi sploh ne pomisli, kaj storiti, ko jih boli glava. Takoj sežejo po zdravilih in jih popijejo s kozarcem vode. A niso vsa zdravila neškodljiva, zdaj pa se je izkazalo, da ena bolj priljubljenih snovi v Sloveniji ni nedolžna.

Paracetamol je nepogrešljiv v številnih gospodinjstvih – je prvo zdravilo, po katerem sežemo ob glavobolu ali slabem počutju. A nova študija vrhunskih znanstvenikov z Univerze v Nottinghamu je pokazala, da obstaja možnost, da lahko te male bele tablete povzročijo srčno odpoved (pa tudi vrsto drugih resnih zdravstvenih težav).

Odpoved srca, razjede, ogrožene ledvice ...

Študija je razkrila, da dolgotrajna uporaba paracetamola povečuje tveganje za zdravstvene težave, kot so želodčne razjede, srčna odpoved, hipertenzija in kronične ledvične bolezni.

Preverite, ali vaše sredstvo za lajšanje bolečin vsebuje paracetamol.

Profesor Weiya Zhang s tamkajšnjega Centra za biomedicinske raziskave na medicinski fakulteti je povedal: »Zaradi domnevne varnosti se paracetamol že dolgo priporoča kot prva izbira za zdravljenje osteoartritisa, zlasti pri starejših ljudeh, ki so bolj ogroženi zaradi zapletov, povezanih z zdravili. Čeprav so potrebne nadaljnje raziskave za potrditev naših ugotovitev, je glede na minimalni učinek lajšanja bolečine uporaba paracetamola kot prve izbire protibolečinskega zdravila za kronične bolezni, kot je osteoartritis pri starejših, potrebna temeljitega premisleka.«

Če bolečina traja tri dni ali dlje, nujno obiščite zdravnika. FOTO: Fizkes Getty Images

Učinki izjemno škodljivi

Za študijo so analizirali velike količine podatkov iz baze Clinical Practice Research Datalink-Gold. Raziskovalci so proučili zdravstvene kartoteke 180.483 ljudi, ki jim je bil paracetamol večkrat predpisan, in njihove zdravstvene izide primerjali s 402.478 ljudmi iste starosti, ki jim paracetamol ni bil večkrat predpisan.

Preverite, ali vaše sredstvo za lajšanje bolečin vsebuje paracetamol.

»Kljub domnevni varnosti je paracetamol povezan z več resnimi zapleti,« so ugotovili. Učinek paracetamola za lajšanje bolečin je minimalen, tveganja pa so nesorazmerna.

Strokovnjak dr. Gerard Sinovich je povedal: »Prosto dostopna protibolečinska zdravila, kot je paracetamol, so skorajda 'privzeto' zdravljenje. Vendar jih dejansko ne bi smeli jemati več kot tri zaporedne dni brez posvetovanja z zdravnikom. Zelo malo je ozaveščenosti o dolgoročnih učinkih pogoste uporabe. Od odpovedi jeter do poškodb ledvic in težav z dihanjem – dolgoročni stranski učinki so lahko izjemno škodljivi.«