Pozor, če boste s tega otoka odnesli kamenček ali školjko, boste plačali 3000 evrov kazni

Na Sardiniji so v mestu Olbia ta teden ovadili italijanski in nemški par, ker sta imela pri seboj školjke in kamenčke s plaže Budoni. Navidezno brezplačni spominki s plaže so na Sardiniji velika težava, zaradi česar so za krajo školjk in kamnov uvedli visoke globe, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kraja peska in kamenčkov s plaž predvsem s strani turistov na Sardiniji predstavlja veliko težavo, ki ima močan negativen vpliv na okolje. Zaradi tega so na otoku uvedli visoke globe, ki bi preprečile tovrstno krajo. Kršiteljem grozi do 3000 evrov kazni.

Večina turistov je presenečena nad kaznimi. »Kraja peska na plaži se morda zdi neškodljiva, vendar je smrtno nevarna za krhek obalni sistem otoka,« poudarjajo oblasti, ki poleti poostrijo nadzor na najbolj priljubljenih plažah.