Ne ponovite njene napake: fotografirala se je na eni najlepših italijanskih plaž, zdaj mora plačati visoko kazen

Turistka se je na popotovanju po Italiji fotografirala na plaži, ko pa je fotografijo objavila na instagramu, jo je doletela kazen!

Našli so jo en, dva, tri

Brazilska vodička Rogeria, ki sicer živi v Dubaju, je zaradi vstopa na zaščiteno rožnato plažo Spiaggia Rosa na otoku Budelli, ki je del arhipelaga Maddalena, kaznovana s 1800 evri kazni. Na plaži se je snemala in fotografirala ter vse skupaj seveda objavila na družbenih omrežjih. Za vsa opozorila o prepovedi se ni zmenila in se tako celo posnela med hojo po rožnatem pesku.

Lokalni prebivalci so videli njene objave in jo prijavili. Policisti so turistko hitro identificirali in ji izrekli dve globi: 300 evrov zaradi kršitve prepovedi in 1500 evrov zaradi nepooblaščenega prihoda na otok s čolnom.

Spiaggia Rosa oziroma Rožnata plaža. FOTO: Gianluigibec77, Getty Images

Globa do 3500 evrov

Rožnata plaža velja za eno najlepših destinacij na svetu, ime pa je dobila po rožnatem pesku. Mnogi obiskovalci so pesek odnašali s seboj in tako ogrožali občutljivi ekosistem, zato je to območje leta 1994 postalo del zaščitenega rezervata. Plažo si lahko danes ogledate le z ladjice. Tiste, ki se odločijo kršiti pravila, čakajo globe od 300 do 3500 evrov, odvisno od resnosti in števila kršitev.