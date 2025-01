Potrjena nevarna ruska zarota, vse naj bi bilo del niza več atentatov

Visoki predstavnik Nata je potrdil, da je obstajala ruska zarota za umor Armina Pappergerja, šefa nemškega proizvajalca orožja Rheinmetall, navaja Politico.

Zarota, ki so jo preprečile ameriške in nemške obveščevalne službe, je bila del niza ruskih načrtov za atentate na voditelje obrambne industrije po Evropi, je dejal James Appathurai, namestnik pomočnika generalnega sekretarja Nata za inovacije, hibridne in kibernetske grožnje.

To je prvič, da je visoki predstavnik Nata, Nemčije ali ZDA uradno potrdil obstoj načrta za atentat na Pappergerja, o katerem so julija 2024 obširno poročali mediji.

»V zadnjih nekaj letih smo bili priča sabotažam v državah Nata, vključno z iztirjenjem vlakov, požigi, napadi na lastnino politikov, načrtovanjem atentatov na vodilne v industriji, kot je dobro znani primer vodje Rheinmetalla,« je dejal Appathurai med zaslišanjem odbora Evropskega parlamenta o hibridnem vojskovanju.

Po njegovih besedah Rusi novačijo ljudi za svoje načrte prek spleta, pri čemer za izvajanje kaznivih dejanj uporabljajo »kriminalne tolpe ali mladino in migrante«. »Na splošno so nespretno izvedeni, vendar imajo namen – ustvariti nemire, da bi spodkopali podporo Ukrajini,« je dodal predstavnik Nata.