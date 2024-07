Posnetek iz Dolomitov vse šokiral: poglejte te neodgovorne starše (VIDEO)

Mimoidoči planinec v italijanskih Dolomitih je bil šokiran, ko je videl starše z majhnim otrokom, kako se brez opreme spuščajo po strmih skalah na visoki nadmorski višini. Posnel ju je, ko sta korakala po poti Via Ferrata brez čelade, vrvi ali plezalnih klinov, pišejo tuji mediji. Oče je otroka držal v naročju, mama pa je hodila za njima.

Planinec je posnetek objavil na Facebooku: » Poglejte to, ljudje. Tukaj je z majhnim otrokom v naročju. Skoraj 3000 metrov visoko so in nimajo varnostne opreme,« je zgrožen planinec med drugim zapisal ob objavljenem videoposnetku.

(Počakajte nekaj trenutkov, da se videoposnetek naloži):

Kot pišejo italijanski mediji, pohodniška pot običajno doseže višino 2730 metrov in ima zelo ostre skale ter nezavarovane poti.

Predsednik tamkajšnje reševalne službe je primer komentiral in dejal, da ljudje odhajajo v gore premalo pripravljeni in brez ustrezne opreme ter da so imeli letos veliko število intervencij. A kaže, da se je v tem primeru vse dobro končalo in da je družina varno sestopila iz gora.