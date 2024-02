Ne boste verjeli, koliko luksuznih avtomobilov so uvozili Ukrajinci

Kljub krvavemu spopadu, ogromnemu uničenju in visokemu številu (uradno 31.000) mrtvih so lani v Ukrajini dosegli rekordno prodajo uvoženih luksuznih avtomobilov. Nekatere od teh znamk so se prebile med deseterico najbolje prodajanih avtomobilov, kar se ni zgodilo niti v času miru, število prodanih Teslinih modelov pa se je v primerjavi z letom 2021 skoraj podeseterilo.

Po podatkih ukrajinskega ministrstva za gospodarstvo se je povprečna cena vozil, uvoženih iz tujine, leta 2023 zvišala za 20 odstotkov, predvsem po zaslugi avtomobilov najvišjega razreda. Tudi prodaja električnih avtomobilov, predvsem Tesle, doživlja izjemno rast, poroča Jutarnji list.

Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi jutri

Po analizi portala Strana.ua je razlogov za razmah trgovine z luksuznimi avtomobili v Ukrajini več. Lokalni 'podjetniki' so že leta 2022 začeli izvažati luksuzne avtomobile v Rusijo, kamor so jih po uvedbi sankcij prenehali uvažati iz Evrope in ZDA.

Najglasnejši patrioti kujejo med vojno največje dobičke. - August Bebel

Druga skupina kupcev so Ukrajinci s prihranki, ki so se odločili, da takoj kupijo avto svojih sanj. Njihova logika je – vojna traja in ne veš, kaj se lahko zgodi jutri, zakaj ne bi dobrega avtomobila kupil takoj? Mnogi so nehali vlagati v nepremičnine, presežek denarja zdaj lahko namenjajo nakupu luksuznih avtomobilov.

Poleg tega se je pojavila nova kategorija kupcev – ljudi, katerih blaginja se je od začetka vojne močno povečala. Mnogi od njih delajo za ukrajinske varnostne službe ali so z njimi povezani. Poleg tega se je v Ukrajini pojavil cel razred ljudi, ki so v vojni dramatično obogateli, predvsem tisti, ki so sodelovali pri oskrbovanju vojske.