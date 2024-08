Pogledali boste dvakrat: najgršo hišo v ulici sta spremenila v imeniten dom (VIDEO)

Kjer je volja, tam je pot, kajne? Shaune Gallon in njen partner Jaeque sta leta 2021 prodala svoj dom in kupila hišo, ki je bila potrebna temeljite prenove. Prebivalci ulice naj bi jo celo označili za najgršo hišo v ulici, a kljub temu da se je hiše držal slab sloves, to zakoncev ni odvrnilo od nakupa. Že ob prvem pogledu na hišo naj bi jima bilo jasno, kako bosta izkoristila prostorno hišo in jo prilagodila svojim potrebam.

Po nakupu sta se lotila prenove, vse skupaj beležila in objavljala na družabnih omrežjih. Ko sta se znebila vseh starih oblog, tapet in neprivlačnih barv in v hišo vdahnila novo življenje, so bili njuni sledilci navdušeni. Mnogi celo niso mogli verjeti, da je to ista hiša.

Celoten proces prenove je trajal več kot dve leti. Shauna je razkrila, da sta za veliko del poprijela, kar sama in da je Jaeque sam opravil dela od menjave poda do menjave strehe.