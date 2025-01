Po velikem dogovoru prišli odzivi iz Slovenije. To so povedali Golob, Pirc Musarjeva in Fajonova

Dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, ki so ga nocoj v Dohi ob posredovanju Egipta, Katarja in ZDA sklenili pogajalci Izraela in palestinskega gibanja Hamas, bo začel veljati v nedeljo. Natančen čas bodo določili naknadno, je na novinarski konferenci po sklenitvi dogovora povedal katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani.

Katar si bo še naprej skupaj z Egiptom in ZDA prizadeval, da bi obe strani izpolnili svoje zaveze, je dejal al Tani, ki opravlja tudi funkcijo zunanjega ministra in je v posredovanju pri pogajanjih odigral ključno vlogo. Kot je dodal, vendarle upa, da bo dogovor pomenil tudi konec vojne v Gazi.

Na vprašanje medijev o tem, zakaj je bil dogovor dosežen prav zdaj in ali je k temu prispeval pritisk novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je al Tani odgovoril, da je Katar v zadnjih mesecih opazil zagon, ki se je začel krepiti v smeri dogovora. Povedal je, da so v zadnjih dneh tudi na strani posrednikov iz ZDA videli pripravljenost na sodelovanje, ki presega tako trenutno kot prihajajočo vlado v Washingtonu, kar je po njegovih besedah pomenilo jasno zavezo za dosego dogovora, poroča britanski BBC.

Odzivi iz Slovenije

Najvišji predstavniki slovenske države pozdravljajo dogovor o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Obenem upajo na trajen mir na območju, konec humanitarne katastrofe v Gazi in dolgoročno rešitev palestinskega vprašanja v obliki dveh držav.

Dogovor je dolgo pričakovan in pozitiven korak, je v odzivu zapisal premier Robert Golob in izrazil upanje, da bo dogovor odprl pot miru in stabilnosti v Gazi. Golobova želja je, da bo doseženi sporazum vodil tudi k omilitvi grozovite humanitarne katastrofe v Gazi in k začetku verodostojnega političnega procesa, ki bi lahko pripeljal k pravični rešitvi palestinskega vprašanja v obliki rešitve dveh držav.

Nataša Pirc Musar upa, da bo dogovor spoštovan. FOTO: Jože Suhadolnik

Da Slovenija pozdravlja doseženi dogovor, je zapisala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. »Upajmo, da bo dogovor spoštovan in izpeljan v najhitrejšem možnem času in da se bo nadaljeval mirovni proces, skozi katerega bodo Palestinci končno dobili svojo državo in si povrnili dostojanstvo,« je dodala.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je prav tako pozdravila dogovor. Označila ga je za močno zapoznel korak, ki omogoča vrnitev talcev in ponuja žarek upanja prebivalcem Gaze. »A zdaj ni čas za spanje na lovorikah. Treba je zagotoviti stalno prekinitev ognja. Okrepili bomo naša prizadevanja v smeri trajnega miru in rešitve dveh držav,« je zapisala ministrica in izrekla priznanje vsem, ki so pomagali, da je do dogovora prišlo.