Po silovitem neurju trije mrtvi, štiri pogrešajo, vključno z dvema otrokoma iz iste družine

Na jugu Francije so v silovitem neurju, ki je prizadelo dva departmaja, umrli trije ljudje, še štiri pogrešajo, vključno z dvema otrokoma iz iste družine. Večino so s poplavljenih mostov v avtomobilih odnesle narasle vode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poplave so pozno v soboto ujele štiričlansko družino z otrokoma, starima štiri in 13 let, ko je poskušala v avtomobilu prečkati most čez reko Gardon v vasi Dions, severno od Nimesa. Reševalci so našli mater in jo prepeljali v bolnišnico, še vedno pa pogrešajo očeta in otroka.

Helikopter je danes preletaval Dions in narasle vode reke Gardon, pri iskanju pa sodelujejo tudi številni gasilci, ki jim pomagajo droni in psi. Most je še vedno poplavljen.

Na območju so že našli dve trupli

Reševalci so iskali tudi dve ženski, stari 47 in 50 let, ki sta z mostu v mestu Goudargues poklicali na pomoč, nato pa se je stik z njima izgubil. Na območju so že našli dve trupli.

Mrtvega so našli tudi voznika, belgijskega državljana, ki so ga vode v avtomobilu odnesle z mostu v vasi Gagnieres, v departmaju Gard. Cesta je bila sicer zaprta in policist naj bi moškega opozoril, da ne sme zapeljati prek mostu. Še enemu potniku v vozilu se je uspelo rešiti, zatekel se je na drevo, od koder so ga rešili po dveh urah.

V sosednjem departmaju Ardeche pa pogrešajo upravnika hidroelektrarne v vasi Saint Martin de Valamas, ki je šel preverit stanje na poslopju.

Kot je dejal notranji minister Gerald Darmanin, so reševalci med divjanjem neurja Monica z obilnim deževjem nad departmajema Gard in Ardeche izvedli skupno 35 operacij. Po njegovih besedah so našli vsa vozila, ki jih je odnesla voda, o pogrešanih pa sprva ni bilo sledu.

Lokalne oblasti v departmaju Gard so obžalovale dejstvo, da kljub več svarilom glede vremena številni niso upoštevali napotkov, še piše AFP.