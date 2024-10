Po bojkotih in odhodu ravnatelja: zagrebška osnovna šola še vedno v negotovosti

Učenci razreda ene od zagrebških osnovnih šol, ki so zaradi problematičnega učenca dlje časa bojkotirali pouk, so se danes vrnili v šolo. Starši so se tako odločili, ko so dobili zagotovila, da učenca naslednje tri tedne ne bo v šolo. V tem času bodo pristojni ocenili vedenje dečka in sprejeli odločitev o njegovem nadaljnjem šolanju.

Starši so se za vrnitev otrok v šolo odločili, ker so dobili uradno obvestilo šole, da bo učenec s težavami v vedenju tri tedne odsoten, je v sredo zvečer za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnil odvetnik staršev.

Trenutni dogovor je po njegovih besedah samo začasni ukrep. Končno odločitev o nadaljnjem šolanju učenca bodo sprejeli po strokovni oceni njegovega vedenja, ki jo bodo opravili v javni ustanovi, kjer bo predvidoma naslednjih 15 dni.

Kot je še dejal odvetnik, so starši tokrat prvič dobili pisno zagotovilo šole, prejšnji dogovori s pristojnimi organi pa, da so bili pogosto neizpolnjeni.

Ravnatelj dal odpoved

Učenci četrtega razreda s problematičnim učencem, ki je zdaj star deset let, so pouk ta mesec bojkotirali že dvakrat po več dni zapored. Pouk je minuli teden v znak solidarnosti bojkotiralo tudi več kot tisoč drugih učencev, ki pa so se ta teden že vrnili v šolo. Ravnatelj šole je medtem v začetku prejšnjega tedna dal odpoved.

Učenec se po navedbah staršev njegovih vrstnikov v razredu vede neprimerno, grdo govori in spolno nadleguje deklice. Težave z njim naj bi imeli že na prejšnji šoli, kjer naj bi se zaradi njega izpisal celoten razred.