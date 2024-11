Pet let po požaru v Notre Damu spet zazvonilo

Zvonovi katedrale Notre Dame so v petek prvič po požaru, v katerem je bila ta pariška znamenitost pred petimi leti močno poškodovana, spet zazvonili. Preiskava vzroka za požar poteka že od dne, ko je 15. aprila 2019 izbruhnil. Preiskovalci še niso ugotovili morebitnih krivcev, naj bi se pa preiskava bližala koncu. A zaenkrat morebitnih krivcev, zoper katere bi lahko vložili obtožnico, niso odkrili. »Preiskali smo vse možnosti, vključno s hipotezo o človeški vlogi pri izvoru požara. Resnica pa je, da bolj ko se približujemo točki izbruha in več ko pride rezultatov analiz, večjo težo ima teorija o nesreči,« je aprila dejala glavna pariška tožilka Laure Beccuau.

3D-simulacija požara

Tožilci so pojasnili, da so preiskovalni sodniki naročili 3D-simulacijo začetka požara z uporabo slik, posnetih v tistem času. Simulacija jim bo omogočila primerjavo različnih teorij. Glavni pariški tožilec v obdobju začetne preiskave je kmalu po požaru dejal, da je šlo najverjetneje za napako na električni napeljavi ali morda tleči cigaretni ogorek. V več kot 850 let stari katedrali so v sicer času, ko je izbruhnil, potekala obnovitvena dela.

Ogenj je uničil zvonik, streho, uro in del kamnitega oboka Notre Dame. V preiskavi so ugotovili več varnostnih pomanjkljivosti, vključno z alarmnim sistemom, ki je prispeval k upočasnjenemu odzivu gasilcev, in električnim sistemom v enem od dvigal. Ogenj sicer ni izbruhnil zaradi teh težav, sta pa obe omogočili, da se je hitro razširil po katedrali.

400 TON SVINCA se je stalilo, del je stekel v tla.

Poteka tudi ločena preiskava o potencialno škodljivih učinkih požara na zdravje prebivalcev. Tožilstvo v zvezi s tem za zdaj ni vložilo obtožnice, so pa starši lokalnih šolarjev in zdravstveni sindikat leta 2022 kazensko ovadili oblasti, ker da niso sprejele vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja s svincem. Streha in zvonik Notre Dame sta bila namreč prekrita s približno 400 tonami svinca. Ta strupena težka kovina se je v požaru utekočinila in izparela, del pa je verjetno stekel v tla v soseščini. Kot so poudarili tožniki, je omenjena teža »štirikratnik skupnih letnih emisij svinca v ozračje za vso Francijo«. Morebitne obtožbe glede vpliva svinca na zdravje lokalnih prebivalcev in delavcev, ki so opravili dekontaminacijo po požaru, preiskuje isti sodnik.