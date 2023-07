Peklenska vročina in požari tudi v Grčiji

V Grčiji se ne spopadajo le z ekstremnimi temperaturami, temveč od ponedeljka tudi s tremi požari, ki so izbruhnili blizu Aten in ki so številne prebivalce zlasti obalnih kraljev prisilili k umiku z domov. Najhujši trenutno divja v gozdovih na območju Dervenohorije, približno 50 kilometrov severno od grške prestolnice, kjer ogenj ob podpori šestih letal in enega helikopterja gasi 140 gasilcev.

Gasilci in pripadniki civilne zaščite so se v noči na torek borili s požari, pri čemer je prva naloga zaščita človeških življenj, obenem pa tudi pomembne javne infrastrukture in zasebnih nepremičnin. Ognjeni zublji sicer ne ogrožajo naselij, je pa ozračje na območju zadušljivo zaradi dima, ki je zajel regijo. Čez dan se je stanje sicer izboljšalo, a da bi požar omejili, bo potrebnega še veliko dela.

Iz počitniških kampov so morali evakuirati tudi 1200 otrok.

Od ponedeljka gori tudi približno 40 kilometrov jugovzhodno od Aten, kjer se je požar začel v Kuvarasu, nato pa razširil proti sosednjim letoviškim krajem Anavisos, Lagonisi in Saronida. Tam so v ponedeljek zvečer številni prebivalci morali zapustiti svoje domove. Več domov je zgorelo. Včeraj se je s tem požarom borilo 230 gasilcev in pet helikopterjev. Še vedno pa je aktiven tudi tretji pri obmorskem letovišču Lutraki, ki leži približno 80 kilometrov zahodno od Aten, blizu Korintskega prekopa. Ogenj, ki je v ponedeljek vodil v evakuacijo 1200 otrok iz počitniških kolonij, je včeraj krotilo 120 gasilcev, pet letal in en helikopter. V povezavi s požari je grška policija sicer že aretirala osumljenca, šlo naj bi menda za tujca, ki naj bi zanetil enega od požarov.