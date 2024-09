Papež Frančišek zbolel, odpovedal je vse obveznosti

Papež Frančišek je zaradi blage gripe odpovedal vse obveznosti, predvidene za danes, so sporočili iz Vatikana. Kot so pojasnili, si bo odpočil pred štiridnevnim obiskom v Luksemburgu in Belgiji, ki naj bi ga začel v četrtek, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Zaradi blagih simptomov gripe in kot previdnostni ukrep pred potovanjem v prihodnjih dneh so papeževe avdience, načrtovane za danes, odpovedane,« so sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada.

Papeža iz Argentine, ki je vodenje Katoliške cerkve prevzel leta 2013, v zadnjih letih pesti več zdravstvenih težav. Med drugim je v začetku letošnjega leta zbolel za gripo, konec lanskega leta pa za bronhitisom. Zaradi težav s kolenom in kolki na javnih nastopih pogosto uporablja invalidski voziček.

Kljub temu je ta mesec uspešno opravil 12-dnevno turnejo po Indoneziji, Papui Novi Gvineji, Vzhodnem Timorju in Singapurju, v okviru katere je prepotoval 32.000 kilometrov.

Frančišek, ki bo decembra dopolnil 88 let, je najstarejši papež v zadnjem stoletju.