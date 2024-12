Panika v članici Nata! Dvignili bojna letala, neznani leteči predmet vstopil v zračni prostor

Romunski radarski sistemi so zaznali majhen leteči predmet, ki je vstopil v zračni prostor v jugovzhodnem okrožju Tulcea. Zato so v zrak dvignili bojna letala, je sporočilo romunsko obrambno ministrstvo.

Je šlo za brezpilotno letalo?

Najverjetneje gre za brezpilotno letalo, čeprav to ni potrjeno. Toda ta država članica Nata, ki si deli 650 kilometrov dolgo mejo z Ukrajino, je imela v zadnjem letu in pol večkrat vdore ruskih brezpilotnikov na svoje ozemlje. Ministrstvo je sporočilo, da je radar prvi zaznal signal malo po 15. uri vzhodno od mesta Chilia Veche v okrožju Tulcea. Prebivalce so ob tem posvarili, naj ne zapuščajo hiš.

Oktobra je radar v Romuniji zaznal tudi več signalov brezpilotnih letal, ki so prodirali v romunski zračni prostor, kjer jih bojna letala niso mogla videti in kjer mesta strmoglavljenja niso bila identificirana. Morda gre tudi za kibernetsko vmešavanje, so takrat povedali romunski uradniki.