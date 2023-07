Panika pri sosedih: divje svinje strašijo turiste

»Molat je poln divjih svinj. Dušijo nas. Požro vse po vrtovih, vstopajo v hiše. Kako so prišle sem? Pa, lepo, priplavale so. Včeraj mi je ribič povedal, da jih je gledal, kako je 20 svinj plavalo mimo njega v morju med Sestrunjem in Molatom. Da, da, 20 divjih svinj je plavalo mimo njegovega čolna. To je prava nadloga, a imamo načrt, kako jih najprej obrzdati, nato pa se jih popolnoma znebiti,« je Slobodni Dalmaciji zaupal Tomislav Dražović, predsednik lovske družine Golub na Molatu.

Na plaže na Dugem otoku prihajajo tudi divje koze. FOTO: Xbrchx, Getty Images

Otočani in turisti so v strahu zaradi bližnjih srečanj z divjimi prašiči, ki ponoči vdirajo na vrtove, zato je bila lovska družina prisiljena ukrepati. »Že nekaj dni prinašamo vodo in hrano. Svinje prihajajo med ljudi, ker so žejne in lačne. Zdaj jim kilometer ali dva od naselij nastavljamo koruzo, zelenjavo in vodo,« pojasnjuje Dražović. Lovci so naročili novo pošiljko koruze iz Slavonije, nabaviti pa nameravajo tudi posebno tekočino, ki svinjam smrdi, zaradi česar se ji je na daleč izognejo. Z njo bodo poškropili okolico najbolj ogroženih naselij na otoku, Molat, Brgulj in Zapuntel.

Ni zakonskih ovir

Predsednik lovske družine dodaja, da zakonsko gledano ni ovir za odstrel divjih prašičev. Ministrstvo za kmetijstvo so že zaprosili za dodatna dovoljenja, nato pa bodo organizirali hajko. Pri tem jih podpira predsednik lovske zveze zadarske županije Damir Perić, ki opozarja, da je treba pred lovom, pri katerem bodo uporabili tudi lovske pse, očistiti zapuščene in neprehodne stare poti po otoku.

S še večjimi težavami – ker rešitve še ni na vidiku – pa se ukvarjajo na Dugem otoku, kjer so se namnožili čitali oziroma južnoazijski jeleni, pa tudi mufloni in divje koze, ki prav tako povzročajo veliko škodo na vrtovih in v vinogradih. Nedavno je avto zbil jelenčka, na eni izmed plaž pa je koza prišla prav do morja in kopalcev.