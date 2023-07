Oživela je glista, ki je bila zamrznjena 46.000 let: takšna odkritja lahko prinesejo uničenje

Znanstvenikom je uspelo oživiti neverjetnih 46.000 let stare živali, ki so bile ves ta čas zamrznjene v sibirskem permafrostu. Gre za male nevretenčarje, njihovo latinsko ime je Panagrolaimus kolymaensis, ki že tisočletja veljajo za izumrle, po zemeljskih tleh so se namreč plazili v poznem pleistocenu skupaj z mamuti in podobnimi prav tako že davno izginulimi živalmi. Omenjenim črvičkom so se v globoko zamrznjenih tleh ustavile vse telesne funkcije, a znanstveniki so bili do zdaj prepričani, da se jih lahko iz tega stanja prebudi po največ 40 letih, nato pa da njihova trupla počasi začno propadati.

Kljub temu se je skupina, ki jih je odkrila, odločila, da poskusijo, ali bodo živali ob primerni oskrbi oživele. Potem ko so jih izkopali iz ledenega objema, so jim začeli dovajati vodo in hrano in na presenečenje vseh so se prebudile. Res da so nato živele manj kot en mesec, a kljub temu so se močno namnožile. »Ta mala glista bi lahko prišla v Guinnessovo knjigo rekordov kot žival s sposobnostjo najdaljše suspendirane animacije, v tem stanju je ostala dlje, kot je kdor koli mislil, da je mogoče. Še sam nisem mogel verjeti,« je dejal vodja raziskovalcev in profesor na inštitutu za molekularno celično biologijo in genetiko Teymuras Kurzchalia.

Živali so odkrili v Sibiriji. FOTO: Titoonz/getty Images

Prinesejo lahko težave

A tovrstna odkritja organizmov, ki so tisočletja mirovala zamrznjena v tleh, lahko s seboj prinesejo tudi pravo uničenje, predvsem različne patogene. Vedno toplejše ozračje, zaradi katerega se je začel tajati tudi permafrost, ki pokriva severne dele našega planeta, lahko privede do tega, da bodo ti organizmi oživeli in prešli v zrak, od tam pa začeli pustošiti po našem planetu, kjer bi lahko uničili mikrobe, ki jih na Zemlji nujno potrebujemo.

Nihče ne ve, kaj se še skriva pod trajno zamrznjenimi tlemi. FOTO: Zanskar/getty Images

Znanstveniki so že lani obudili 48.500 let star virus Pandoravirus yadoma, ki trenutno velja za najstarejšega, in čeprav ne predstavlja neposredne grožnje ljudem in zdravju, lahko, če bi se namnožil, bistveno spremeni naše okolje in življenje v njem, kar bi nato vplivalo na človeka, seveda pa se lahko zgodi tudi, da v ledu počivajo virusi in bakterije, ki bi lahko povzročili novo zdravstveno krizo.