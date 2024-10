Ostanki tropskega ciklona Kirk prešli obale Zahodne Evrope

Ostanki oslabljenega tropskega ciklona Kirk so danes z Atlantika prešli obale Zahodne Evrope. Potem ko je neurje na Portugalskem prekinilo oskrbo z elektriko več kot 300.000 gospodinjstev in podiralo drevesa tudi v Španiji, je v Francijo prineslo močne vetrove in obilno deževje, zato so oblasti v 30 departmajih izdale oranžno vremensko opozorilo.

Portugalska civilna zaščita je poročala o več kot 1300 incidentih v povezavi z neurjem, ki so se zgodili od torka do danes. Zaradi valov, ki so dosegali višino sedmih metrov, so za celotno obalo razglasili rumeno vremensko opozorilo.

Napovedujejo

Neurje je najhuje prizadelo okolico mesta Porto, kjer je ciklon izruval 400 dreves. Drugod na severu države prav tako poročajo o poškodovanih avtomobilih in motenih železniških povezavah.

Tudi v Španiji so pristojne oblasti na severu in severozahodu države izdale oranžno vremensko opozorilo. Napovedujejo, da lahko v regiji Asturija vetrovi dosežejo hitrost do 140 kilometrov na uro.

V sosednji Galiciji je zaradi zemeljskih plazov in podrtih dreves oviran promet v določenih urbanih predelih. O večji škodi ne poročajo.

Tudi v Franciji so pristojne oblasti izdale vremensko opozorilo - meteorološka agencija Meteo France je danes izdala oranžno opozorilo v 30 departmajih.