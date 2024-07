Oliver se je pokvaril pri Korčuli: Več kot 300 potnikov že od jutra nemočno čaka na vlačilec

Trajekt Oliver hrvaškega prevoznika Jadrolinija, ki je s 340 ljudmi na krovu danes okoli 10.30 izplul iz Splita, se je na poti proti Vela Luki na otoku Korčula pokvaril in že nekaj ur stoji na morju. Tehnično okvaro so skušali popraviti, a brez uspeha, zato so k trajektu napotili vlačilec, da bi potnike čimprej prepeljali do pristanišča.

Trajekt, ki vozi na redni liniji, naj bi po voznem redu sicer na Korčulo prispel ob 13.30, sedaj pa je od nje oddaljen okoli šest milj.

Hrvaški portal Index še navaja, da bodo potnike s trajekta Oliver, ki želijo na otok Lastovo, tja tudi prepeljali z drugimi trajekti ne glede na to, kdaj bodo prispeli na Korčulo.

Varnost potnikov ni ogrožena

Predstavnica Jadrolinije Jelena Ivulić pa je še sporočila, da so tiste, ki so želeli danes iz Vele Luka odpotovati v Split, tja odpeljali s katamaranom po alternativni poti in da bo Jadrolinija krila te stroške. V imenu prevoznika se je potnikom zahvalila za razumevanje ob tem nepredvidenem dogodku.

Poudarila je, da so potniki na trajektu Oliver o vsem obveščeni in da njihova varnost ni bila nikoli ogrožena.

Iz Jadrolinije so za Dalmacijo Danas sporočili, da je trajekt star 27 let in da so ga letos kupili za 12 milijonov evrov, dodatnih 2,7 milijona evrov pa so porabili za popravila.

Pred nakupom je plul z imenom Hermes po Grčiji, na Hrvaškem pa prvič 20. aprila letos. Poimenovali so ga po priljubljenem hrvaškem pevcu Oliverju Dragojeviću, ki je umrl leta 2018, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.