Olimpijske igre v igranju videoiger? Povsem mogoče, da se bo to uresničilo

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach želi milijarde mladih vključiti v olimpijsko gibanje preko E-športa. Kot je razkril ob robu današnje odprtja 141. skupščine Moka v indijskem Mumbaiju, na projektu že dela posebna komisija Mok, ki preverja organizacijo iger v E-športu.

Bach ve, da mora upoštevati moderne smernice, da bo Mednarodni olimpijski komite lahko v svoje projekte pritegnil ciljno skupino mladih, ki je predana E-športu.

Tri milijarde ljudi se ukvarja z igrami

Na tak ali drugačen način se z igrami na digitalnih orodjih ukvarja kar tri milijarde ljudi po vsem svetu, 500 milijonov z E-športom. Ti so tudi ciljna skupina za ukvarjanje z virtualnim športom ali igranjem iger, ki simulirajo šport. »In kar je še bolj pomembno, večina med njimi je mlajša od 34 let,« je še dodal 69-letni Nemec.

Mok je že leta 2018 v Lozani priredil poseben forum na temo E-športa, konkretnejše oblike je sodelovanje začelo dobivati leta 2021. Nazadnje je tako imenovani igralniški teden letos gostil Singapur. In kot pravi Bach, je bil to uspešen uvod za nadaljnje razvijanje projekta v okviru Moka. Zadeve še nimajo trdnih temeljev, zato Mok na tem področju čaka še veliko dela.

Iz krogov E-športa je slišati tudi kritike na račun Moka. Izbor vsebin v Singapurju namreč ni vključil najbolj prepoznavnih in igranih iger. Zaenkrat je zato nejasno, katere vsebine in tekmovanja bi lahko vsebovale olimpijske E-šport igre pod okriljem Moka. Na to temo ni ničesar razkril niti Bach.