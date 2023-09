Ojoj, kakšna blamaža: ste videli, kako ga je Biden spravil ob živce? (VIDEO)

Znova poročamo o spodrsljaju ameriškega predsednika Joeja Bidna. Ta se je zgodil na srečanju z brazilskim predsednikom Luizom Inaciom Lulo da Silvo, ki je bil ob tem vidno razburjen. Med skupnim govorom o pobudi za izboljšanje pravic delavcev se je Biden zaletel v brazilsko zastavo, preden je stopil na oder v palači ZN.

Pozabil se je rokovati

Zatem je imel Biden neroden govor o svoji »ekonomski viziji ponovne izgradnje gospodarstva od sredine navzven in od spodaj navzgor, ne od zgoraj navzdol«, kar je Lula samo gledal, piše Daily Mail.

Po Bidnovem govoru je bil na vrsti Lula, med govorom brazilskega predsednika pa se je Biden poigraval s svojimi slušalkami, s katerimi je poslušal prevedeno različico govora.

»Me slišite, predsednik Biden? To je zgodovinski trenutek za Brazilijo in za ZDA,« je na začetku govora dejal Lula. »Predsednik Biden, me slišite?« je znova vprašal Lula in izgubljal potrpljenje, ko je Biden mrmral. Biden se je še naprej boril s slušalkami, jih nato odstranil in razočarano dvignil obrvi.

Joe Biden. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Kmalu je na oder prišel generalni direktor Mednarodne organizacije dela Gilbert Houngbo in ameriški predsednik se je sklonil, da bi s tal počasi zgrabil mapo. Ob koncu govora se je Houngbo rokoval z Bidnom in Lulo, ameriški predsednik pa se z Brazilcem ni rokoval in je zapustil oder. Brazilski predsednik je nato razočarano zamahnil z roko in prav tako zapustil oder.