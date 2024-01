Ogroženi milijoni ljudi: smrtonosna bolezen se je razširila na silvestrovo

Zdravstvene službe so se, ki so v zadnjih 10 dneh obiskali osrednji Sydney, opozorile, naj spremljajo simptome, vključno s kašljem, zvišano telesno temperaturo, težko dihanje in glavoboli. Opozorilo je prišlo po tem, ko so tri ženske in štiri moške, stare med 20 in 70 let, sprejeli v bolnišnico s pljučnico, preden so ugotovili, da so okuženi z bakterijo legionelo, ki povzroča legionarsko bolezen.

Simptomi legionarske bolezni se lahko razvijejo do 10 dni po izpostavljenosti aerosolom in povzročijo hude okužbe, kot je pljučnica. Bolezen se ne prenaša s človeka na človeka. Legionelo običajno širijo delci onesnažene vode iz hladilnih sistemov, bakterije pa najdemo tudi v vlažilcih zraka, okrasnih fontanah in podobnih sistemih. Najbolj so ogroženi kadilci in tisti z zdravstvenimi in pljučnimi težavami.

Zdravstvena služba je sporočila, da iščejo vir okužbe in da izvajajo preglede hladilnih stolpov, pregled njihove evidence vzdrževanja pa bi lahko pomagal določiti preostale, ki jih je treba pregledati, navaja Daily Mail.